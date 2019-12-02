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Город
02.12.2019 13:48
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На Шлиссельбургском шоссе вырубили почти 300 деревьев. Разрешения на это нет

Стук топора не утихает на Шлиссельбургском шоссе в Усть-Ижоре уже несколько дней: там укрепляют берег и вырубают 274 дерева. При этом исполнитель работ, ООО «Возрождение», вырубать деревья и бетонировать участок не имел права. 

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, градозащитники сходили на личный прием в комитет по охране памятников, спросили о законности работ. 

«Подрядчик работ ООО «Возрождение» не получал разрешения на вырубку деревьев и бетонирование берега Невы. Берег находится в зоне охраняемого ландшафта. Это одна из самых строгих зон охраны. Любые земляные работы в его границах запрещены, будь то изменение характеристик ландшафта, рельефа или замена грунта. Срубать зеленые насаждения запрещено. Любые работы должны проводиться только с разрешения органа охраны объектов культурного наследия», – отметила пресс-служба КГИОП. 

В ведомстве добавили, что для Шлиссельбургского шоссе как для исторического объекта действуют и специальные ограничения. Аллейные посадки, озеленение и участок булыжного покрытия охраняются особенно тщательно. 


Однако техника работала в минувшую пятницу, раскапывала, мешала грунт прямо на глазах активистов. За выходные срубили еще два дерева. 

Как сообщает Всероссийское общество охраны памятников, берега Невы начали «укреплять» с прошлого года по заказу комитета по развитию транспортной структуры. Берег постепенно стал плоским и «лысым». Деревья и кустарники вырубили, спуски к воде исчезли. Вместо 274 деревьев делают железобетонные откосы и газон на 2000 квадратных метров. 

Усть-ижорцы уверены, что деревья здоровы, проектные решения ошибочные, а берегоукрепление полностью уничтожит природный ландшафт.  

«Для дерева средней полосы 500 лет как 100 у человека. 50-летние – это наши вытянутые юнцы», – говорят активисты. 

«Город задыхается, птицы погибнут», – боятся жители поселка. 

«Корни деревьев прекрасно держали берега. Сейчас их сводят под ноль. Металлическая сетка, щебенка, газон – как на железнодорожных насыпях. Выглядит кошмарно», – возмущаются активисты. 

Депутат Заксобрания Елена Киселева обратилась к губернатору для реализации благоустроительного проекта еще в 2017 году. 30 октября 2019-го в группе «Вечерняя Усть-Ижора» «ВКонтакте» народная избранница и другие участники проекта рапортовали жителям о ходе работ: они рассказали, что на берегоукрепление и восстановление Архангелогородского тракта выделили один миллиард 161 миллион рублей.


«Была проведена большая работа. 500 миллионов уже потратили. Все они ушли на благоустройства берега», – рассказал заместитель директора по ремонту «Дирекции транспортного строительства» Дмитрий Галкаев. 

Максим Рогожкин, главный инженер проекта ООО «Севзапинжтехнология», отметил, что новые конструкции должны защитить жителей поселка от воздействия реки. 

Градозащитников это не утешает. Они собираются обратиться в прокуратуру и МВД по факту незаконной вырубки деревьев. 

Напомним, Архангелогородский тракт – историческая дорога-памятник. Здесь вдоль Шлиссельбургского шоссе (на участке примерно от Славянской дороги до улицы Труда) Александр Невский сражался со шведами.

 

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