Топ-менеджеры Qatar Airways в России заплатят штрафы за продажу билетов через «левый» сайт. На миллионной схеме зарабатывали и в Петербурге

Следственный комитет России сообщил о назначенном штрафе экс-руководителю представительства Qatar Airways в Восточной Европе Назиру Абдувахидову и его подчиненному – начальнику отдела продаж Ростиславу Петрову.

«Как установлено следствием и судом, в 2017 году обвиняемые с целью улучшения показателей своей трудовой деятельности, выразившихся в увеличении количества продаж авиабилетов, без ведома и одобрения руководства ЗАО «Катар Эйрвэйз», подписали договор о предоставлении корпоративных тарифов на авиаперелеты с публичным акционерным обществом», – говорится 2 декабря на сайте СК РФ.

Следователи установили, что корпоративные билеты покупались через специально созданный для этого сайт, который никак не был связан с авиакомпанией. Таким образом пассажиры забронировали корпоративных полетов на 16 миллионов рублей.

Как стало известно РБК, клиентом предприимчивых менеджеров стала госкорпорация «Роснефть». Билеты для нее через фейковый сайт проводили туристические агентства в Санкт-Петербурге и Челябинске. За период с июля 2017-го по март 2018 года туркомпании заработали 1,5 миллиона рублей на вознаграждениях.





Обвиняемые свою вину признали. «Суд, исследовав материалы, назначил обвиняемым меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», – рапортует СК РФ.

В катарской авиакомпании остались довольны решением суда.