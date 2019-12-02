Пожар в коммуналке на 8-й Советской не связан с газом. В огне пострадал мужчина

Спасатели локализовали возгорание в коммуналке на 8-й Советской улице в Петербурге 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огонь полыхал в квартире и на чердаке. Из жилой комнаты эвакуирован мужчина. Пострадавшего госпитализировали. К ликвидации пожара привлекли семь расчётов и 14 человек.

В пресс-службе «ПетербургГаза» уточнили, что происшествие не связано с газовым оборудованием. Огонь до кухни и плиты не добрался.





Пламя в квартире 6-8 дома на 8-й Советской улице разгорелось около полудня. Очевидцы услышали хлопок, после которого выбило стёкла. Первый и второй этаж здания занимает детский сад «Алёнушка», 39 детей отправили в соседний корпус учреждения.