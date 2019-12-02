Голунов: «Тогда расследованием займусь я»

После того, как Басманный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей и затягивание проверки в отношении полицейских, которые летом 2019 года задержали его по делу о наркотиках, он решил сам найти тех, кто его заказал.

В своем телеграм-канале после судебного заседания журналист выразил непонимание решения суда:



«После освобождения, я каждый день ходил на допросы в Главное следственное управление по Москве, как на работу. В конце июня дело передали в Следственный комитет. За пять месяцев я встретился со следователем два раза. Один из них был в середине августа, когда следователь решил провести экспертизу наличия телесных повреждений. Спустя два месяца (!) после произошедших событий», – рассказывает он про изнанку ведения дела СК.







Следствие, по словам Голунова, ни разу не было на месте преступления, при этом у журналиста потребовали ничего не трогать в квартире:





«Я полгода живу как в музее-квартире. Сегодня концепция поменялась: если следствию что-то нужно будет проверить на месте преступления, они смогут сделать это по записи программы Собчак, которая приехала провести «следственный эксперимент» на третий день после освобождения».

На суде также выяснилось, что по фактам применения силы и спецсредств, о которых Голунов заявлял на допросах и в интервью СМИ, следствие даже не зарегистрировало сообщение о преступлении.