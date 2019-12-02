Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +0
$ 64.41р
70.97р
14:40 02.12.2019
Расширенный поиск

Общество
02.12.2019 13:35
Печать

Голунов: «Тогда расследованием займусь я»

После того, как Басманный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей и затягивание проверки в отношении полицейских, которые летом 2019 года задержали его по делу о наркотиках, он решил сам найти тех, кто его заказал.

В своем телеграм-канале после судебного заседания журналист выразил непонимание решения суда:
 

«После освобождения, я каждый день ходил на допросы в Главное следственное управление по Москве, как на работу. В конце июня дело передали в Следственный комитет. За пять месяцев я встретился со следователем два раза. Один из них был в середине августа, когда следователь решил провести экспертизу наличия телесных повреждений. Спустя два месяца (!) после произошедших событий», – рассказывает он про изнанку ведения дела СК.


 

Следствие, по словам Голунова, ни разу не было на месте преступления, при этом у журналиста потребовали ничего не трогать в квартире:


«Я полгода живу как в музее-квартире. Сегодня концепция поменялась: если следствию что-то нужно будет проверить на месте преступления, они смогут сделать это по записи программы Собчак, которая приехала провести «следственный эксперимент» на третий день после освобождения».

На суде также выяснилось, что по фактам применения силы и спецсредств, о которых Голунов заявлял на допросах и в интервью СМИ, следствие даже не зарегистрировало сообщение о преступлении.

«Я нахожусь в подвешенной ситуации, когда мне спокойнее и безопаснее находиться за границей, а не в России. Я не понимаю, это намек или чье-то бездействие. Возникает вопрос, кто же является заказчиком подброса мне наркотиков, если он может так ловко заставить следствие игнорировать слова президента? Если органы следствия не в состоянии даже зарегистрировать заявление о преступлении, не говоря уже об установлении его заказчиков, тогда расследованием займусь я. Разберемся самостоятельно», – резюмирует расследователь.

 

Справка:

По подозрению в продаже наркотиков журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Он утверждал, что вещества были подброшены из-за подготовки материала о похоронном бизнесе, где фигурируют имена сотрудников ФСБ. После протестных пикетов и выступлений по всему миру журналиста отпустили в связи с непричастностью. Работы лишились сотрудники московского Управления внутренних дел по Западному административному округу, глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. В МВД приняли решение создать подразделение, контролирующее сотрудников службы «наркотического» направления.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      02.12.2019 14:21

      Губернатор Петербурга посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город»

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город» в ходе рабочей поездки по Красносельскому району. Глава города осмотрел современные медицинские кабинеты, детское отделение и пообщался с врачами.
      ПСК
      02.12.2019 11:34

      ЖК Nobelius от ГК «ПСК» аккредитован еще одним банком-партнером

      ЖК Nobelius аккредитован «Промсвязьбанком». Банк предлагает покупателям квартир в Nobelius различные ипотечные программы.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      02.12.2019 11:14

      Доля онлайн-кредитов в Банке «Санкт-Петербург» составила 60%

      Ежемесячно растет доля кредитов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, в начале 2019 года этот показатель составлял 43%, а в середине IV квартала уже свыше 60% кредитов были оформлены дистанционно.
      «Петербургская Недвижимость»
      29.11.2019 17:05

      Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Панорама парк Сосновка»

      «Петербургская Недвижимость» представила секцию №4.3 в первом корпусе проекта «Панорама парк», который строится в Выборгском районе.
      Группа «Эталон»
      29.11.2019 17:01

      Четыре банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Альфа-Банк» аккредитовали новый проект Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      ПСК
      29.11.2019 16:47

      Апарт-комплекс Like от ГК «ПСК» получил Заключение о соответствии

      29 ноября комплекс апартаментов Like получил заключение о соответствии объекта (ЗОС), которое подтверждает факт окончания строительства комплекса и соответствие объекта всем требованиям технических норм, регламентов, проектной документации и требованиям энергетической эффективности.
      РСТИ (Росстройинвест)
      29.11.2019 16:35

      Холдинг РСТИ стал лауреатом конкурса «Золотой Трезини»

      27 ноября в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Золотой Трезини». Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил награду за безупречность и изысканность интерьерных решений в жилом комплексе «Familia».
      29.11.2019 15:24

      «Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке «Здравоохранение-2019»

      «Алмаз – Антей» примет участие в 29-й Международной выставке «Здравоохранение-2019», которая пройдет в Москве в рамках форума «Российская неделя здравоохранения» в ЦВК «Экспоцентр» со 2 по 6 декабря.
      АО «Альфа-Банк»
      29.11.2019 12:23

      Альфа-Банк признан «Банком года в России» по версии The Banker

      Альфа-Банк признан «Банком года в России» по версии авторитетного международного журнала The Banker.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      29.11.2019 11:48

      960 сотрудников банка «Санкт-Петербург» прошли обучение в Диджитал-академии

      В конце 2018 года в рамках стратегии по цифровизации банк «Санкт-Петербург» создал новую систему обучения «Диджитал-академия». За прошедший год обучение по программам системы прошло 960 сотрудников банка.
      «Аквилон Инвест»
      29.11.2019 10:43

      «Аквилон Инвест» отмечен золотым знаком «Надежный застройщик РФ 2019»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» стал пятикратным обладателем одной из самых престижных общественных наград в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России».
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      29.11.2019 10:35

      Шестая очередь «Нового Оккервиля» предъявлена Госкомиссии

      Завершено строительство 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» со встроенным детским садом на 150 воспитанников. Во дворах выполнено благоустройство, оборудованы площадки для детей разных возрастов.