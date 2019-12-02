5 февраля - круглый стол «Банки и финансы. Лидеры о главном»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе: «Банки и финансы. Лидеры о главном»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

В каких направления деятельность банков развивалась наиболее активно? Какие продукты пользуются наибольшим спросом у физических и юридических лиц?

Какие праздничные предложения подготовил Ваш банк для своих клиентов?

Какие проблемы и вопросы наиболее актуальны для банковской отрасли? Какие пути их решения вы видите?

На каких направлениях и продуктах будет сделан особый акцент в планировании следующего года?

Какие прогнозы на 2020 год вы можете сделать уже сегодня? Чего ждет от него банковское сообщество?

К участию приглашаются представители банков и брокерских компаний компаний компаний и эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова

+7 (921) 759-38-23

galina@fontanka.ru