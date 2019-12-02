Пресс-релизы
5 февраля - круглый стол «Банки и финансы. Лидеры о главном»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе: «Банки и финансы. Лидеры о главном»
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- В каких направления деятельность банков развивалась наиболее активно? Какие продукты пользуются наибольшим спросом у физических и юридических лиц?
- Какие праздничные предложения подготовил Ваш банк для своих клиентов?
- Какие проблемы и вопросы наиболее актуальны для банковской отрасли? Какие пути их решения вы видите?
- На каких направлениях и продуктах будет сделан особый акцент в планировании следующего года?
- Какие прогнозы на 2020 год вы можете сделать уже сегодня? Чего ждет от него банковское сообщество?
К участию приглашаются представители банков и брокерских компаний компаний компаний и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова
+7 (921) 759-38-23
galina@fontanka.ru