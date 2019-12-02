Пресс-релизы
22 января - круглый стол «Страхование. Лидеры о главном»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» в рамках проекта «Итоги года» проводит круглый стол на тему: «Страхование. Лидеры о главном»
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие достижения 2019 года вы могли бы отметить на рынке страхования в Петербурге? Каких успехов удалось добиться страховым компаниям?
- Какие виды страхования развивались наиболее активно? Есть ли отличия петербургского рынка от федерального?
- Как меняются тарифы и условия страхования? С чем это связано?
- Какие направления деятельности компаний и какие услуги планируется активно развивать в следующем году?
- Какие спецпредложения вы подготовили для своих клиентов на 2020 год?
К участию приглашаются представители страховых компаний и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова
+7 (812) 416-77-73
elvira@fontanka.ru