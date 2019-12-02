Смольный отдаст «Газпрому» два участка под строительство спорткомплексов. Они появятся в Сестрорецке и на Московском шоссе

Правительство Петербурга одобрило целевое предоставление двух участков Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» под строительство спортивных комплексов. В стройку вложат порядка 800 млн рублей.

Вопрос выделения участков обсуждался на совещании правительства 2 декабря. Один из участков площадью 20 тысяч квадратных метров расположен в Сестрорецке на улице Инструментальщиков. Срок строительства и договора аренды – 60 месяцев. Здесь должно появиться двухэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса, инвестиции составят около 539 млн рублей. При этом параллельно со стройкой предполагается продлить улицу Транспортную для обеспечения доступности объекта.

Второй участок (8,7 тысячи квадратных метров) расположен на Московском шоссе, северо-западнее дома 5А. Рядом уже построен спорткомплекс, теперь предполагается дополнить его еще одним зданием с гимнастическим залом. Срок строительства и действия договора аренды – 48 месяцев, объем инвестиций – около 234 млн рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как задерживается программа «Газпром — детям», в рамках которой строятся физкультурно-оздоровительные комплексы в Петербурге https://www.fontanka.ru/2019/08/26/024/ . В сентябре стало известно, что исполнителем программы https://www.fontanka.ru/2019/09/04/142/ после реорганизации станет ООО «Межрегионгаз Технологии».



