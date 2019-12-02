Пресс-релизы
18 декабря – круглый стол «Недвижимость. Лидеры о главном»
Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Итоги года» проводит круглый стол по теме: «Недвижимость. Лидеры о главном»
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Чего удалось достичь строителям Петербурга в 2019 году? Сколько метров построили, сколько продали? Какие успехи можно считать наиболее важными?
- Заметил ли рынок переход на новую систему строительства? Готовы ли лидеры отрасли к новым правилам игры? На сколько хватит старых проектов и когда все перейдут на новые правила?
- Что сегодня беспокоит строителей больше всего? Какие проблемы для отрасли являются самыми актуальными и какие пути их решения вы видите?
- Что готовит нам год 2020? Станет ли меньше новых проектов? Будут ли банкротства на рынке? Вырастут ли цены на жилье?
К участию приглашаются представители строительных компаний компаний и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь
+7 (812) 416-77-73
ok@fontanka.ru