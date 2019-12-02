18 декабря – круглый стол «Недвижимость. Лидеры о главном»

Ежемесячно растет доля кредитов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, в начале 2019 года этот показатель составлял 43%, а в середине IV квартала уже свыше 60% кредитов были оформлены дистанционно.