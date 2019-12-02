Смольный одобрил концессию по созданию гостиницы на Каменноостровском

Правительство Петербурга одобрило постановление о концессионном соглашении, которое относится к реконструкции и эксплуатации здания по адресу: Каменноостровский пр., д. 58-60, лит. А, В. Там появится гостиница.

Решение было принято на рабочем совещании в Смольном 2 декабря. Право на заключение соглашения без конкурса получает ООО «Асгард» в связи с отсутствием других заявок. Названные здания — это объекты культурного наследия регионального значения: «Усадьба Игеля Э. Г.» и «Дом А. Е. Вяземского и здание механической мастерской Р. М. Ветцера». После реконструкции будет создана гостиница категории не ниже «три звезды» и с номерным фондом от 46 номеров.

Действовать соглашение будет 49 лет, инвестор вложит не менее 302 млн рублей.



