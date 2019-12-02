ГИБДД: 6% участников ДТП умирают сразу, а ещё 22% – на руках медиков

С начала года в ДТП в России погибли более 15 тысяч человек – это население райцентра. Для сравнения, за прошлый год жертвами аварий стали более 19 тысяч человек. Около 160 тысяч человек в этом году получили ранения, всего зафиксировано 146 тысяч аварий, сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин 2 декабря на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения в Москве.

По его словам, 6% участников ДТП погибают ещё до прибытия скорой помощи, 6% – во время доставки с места ДТП до больницы и 16% умирают в первые сутки нахождения в медицинском учреждении.

«Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», – цитирует Понарьина ТАСС.

Более сотни ДТП в России с начала года квалифицированы как чрезвычайная ситуация. «Уже в 2019 году с учётом ДТП в Забайкалье 102 аварии переросли в чрезвычайные ситуации, – рассказал и.о. замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин. – У нас критерий такой, что больше пяти погибших или 10 пострадавших – это уже ЧС».



