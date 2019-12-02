С 2020 года застройщики потеряют возможность продлевать просроченные разрешения на строительство. Получить новое будет сложнее

У петербургских застройщиков осталось три недели, чтобы успеть продлить разрешения на строительство, срок действия которых истек. Опоздавшим придется получать новое разрешение. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Госстройнадзора.

В начале августа 2019 года вступили в силу временные положения Градостроительного кодекса, законодательные каникулы, которые до начала 2020 года запретили органам власти отказывать в продлении разрешений на строительство, если заявление от застройщика поступило менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия документа. Также компании могут продлить разрешения, которые истекли 3 года назад.

В 2020 году застройщики потеряют саму возможность продлевать разрешения, им придется получать новое, поясняют в службе. Сложность этой процедуры будет зависеть от того, проходил ли недострой официальную консервацию и изменился ли за это время градрегламент для участка. Сколько таких "замерших" строек в городе, служба назвать затруднилась, пояснив, что это станет известно в конце года.

Возведение зданий без разрешения грозит административным правонарушением, штрафом в размере до 1 млн рублей. Также по решению суда деятельность нарушителя может быть приостановлена на срок до 90 суток.





Ведомство разработало методические рекомендации для застройщиков по избежанию типовых ошибок.

В текущем году служба продлила 357 разрешений на строительство.