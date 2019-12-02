Петербургские суды возвращаются к работе, но анонимки продолжают приходить

Представители судебной власти Петербурга возвращаются к работе после незапланированной прогулки на время поиска взрывчатки.

По информации объединенной пресс-службы судов города, сотрудники и посетители днем 2 декабря вернулись в здания Невского, Приморского и Выборгского райсудов. Последний, к слову, уже не впервые эвакуирован за последние дни.

Одновременно пошел на выход Петродворцовый суд. Ему тоже к подобному не привыкать.

Напомним, спам-рассылка по петербургским судам пошла на прошлой неделе. Анонимы требовали 120 биткоинов, якобы «украденных» предпринимателем Константином Малофеевым с криптобиржи. Ранее Русская служба ВВС выпустила публикацию, в которой связала бизнесмена с крахом криптобиржи WEX. После серии минирований с упоминанием своего имени Малофеев обратился в ФСБ. Он считает, что идет кампания по дискредитации его имени.



