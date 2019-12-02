После трехдневного сбоя в петербургских МФЦ снова заработал Росреестр

МФЦ в Петербурге после трехдневного перерыва вновь стали принимать документы по услугам Росреестра. Информацию об этом «Фонтанке» 2 декабря подтвердили в петербургском отделении МФЦ.

Записи в Росреестре необходимы при всех сделках с недвижимостью, выписки из него – непременный элемент целого ряда бизнес-процессов, включая, к примеру, куплю-продажу, арбитражные споры и регистрацию новых объектов.

Проблемы с предоставлением услуг Росреестра в петербургских МФЦ начались вечером 29 ноября. Клиенты не могли подать документы на регистрацию сделок с недвижимостью, получить выписки ЕГРПН. Автоответчик на горячей линии МФЦ сообщал о технической причине сбоя, а сотрудники центров говорили о проблемах с сайтом Росреестра. В ведомстве на запрос «Фонтанки» не ответили.

Проблемы устранили сегодня утром – в петербургском МФЦ «Фонтанке» сообщили, что система заработала в 11:45. Всего за время сбоя услуги Росреестра не смогли получить сотни петербуржцев.

Такие технические сбои регулярно бывают у Росреестра от нескольких часов до 1-2 рабочих дней, рассказали редакции представители крупных строительных компаний, чьи продажи напрямую зависят от качества работы регистрационной системы.



