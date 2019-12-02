В ДТП под Гатчиной пострадала семья. Молодой водитель «Гольфа» не справился с машиной на мокром асфальте

Стали известны подробности столкновения двух встречных легковушек в Гатчинском районе Ленобласти утром 2 декабря. Пострадавшая женщина была пассажиркой «Рено», а состояние водителя уточняется.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 8:20 на 43-м километре дороги Стрельна – Кипень – Гатчина 24-летний парень на автомобиле Volkswagen Golf 2011 года выпуска, двигаясь от Гатчины в сторону деревни Соколово, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Renault Fluence.

«Рено» принадлежит 41-летнему мужчине с 10-летним стажем вождения, он же находился за рулем. Состояние мужчины уточняется. По уточненным данным, пострадали пассажиры Renault: 28-летняя женщина (ранее сообщалось, что за рулем была она), ее 6-летний сын и 4-летняя дочка.





Оба ребенка находились в бустерах, но не были пристегнуты, отмечает «Дорожный инспектор». У девочки – травмы средней тяжести, у мальчика – тяжелые. Как уточняют в ГИБДД, дорога была обработана, асфальт – мокрый.