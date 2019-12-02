Новая школа в Красносельском районе откроется в январе после зимних каникул

Здание новой общеобразовательной школы №219, построенное на улице Маршала Казакова, в ближайшее время получит разрешение на ввод в эксплуатацию. Школа откроется в следующем году, но не 1 сентября, а после зимних каникул – 14 января. Об этом было объявлено во время визита на объект губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в минувшую субботу.

Новая школа располагается в трехэтажном здании общей площадью 27 тыс. кв. м. Здесь разместятся три библиотеки, два спортзала, два бассейна, большой актовый зал и столовая, пищеблок, специализированные компьютерные классы и классы для изучения иностранных языков, медицинский и стоматологический кабинеты. В здании уже закончили внутреннюю отделку, монтаж технологического, кухонного, медицинского и спортивного оборудования, благоустроили территорию, сообщили в холдинге РСТИ (ГК «Росстройинвест»), который строил учебное заведение.

– Школа просторная, в ней не будет тесно большому количеству детей. Грамотно продумано расположение классов – потоки младших и старших школьников не пересекутся. Подрядчик учел все наши пожелания по отделке помещений, – рассказала директор школы № 219 Елена Козлова.