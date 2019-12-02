«Стёкла выбило — и сразу огонь». Эвакуированных из детсада после хлопка на 8-й Советской перевели в другое здание

Детский сад «Алёнушка» занимает часть первого и второго этажа в жилом доме на 8-й Советской улице в Петербурге, где после хлопка 2 декабря разгорелся пожар. Из учреждения эвакуировали 38 детей.

Как рассказали «Фонтанке» в детском саду, малышей отправили на ещё одну площадку «Алёнушки», расположенную по соседству на Греческом проспекте. Также в учреждении отметили, что произошедшее в квартире на пятом этаже похоже на взрыв газа.

«Был громкий хлопок. Стёкла выбило — и сразу огонь», — уточнила собеседница издания.

Огонь охватил квартиру на пятом этаже дома на 8-й Советской около полудня.





Дом №6-8 по 8-й Советской построен в 1935 году и входит в список объектов культурного наследия Петербурга. Здание газифицировано.