Болгарки против гранаты. Владельцы гаражей на Мебельной встретили чиновников Смольного с оружием в руках

Комитет по контролю за имуществом 2 декабря начал освобождать от гаражей территорию на Стародеревенской улице, участок 3 (вблизи дома 12 по Мебельной улице). Но их владельцы решили не сдаваться без боя и встретили чиновников с оружием в руках.

«Я не шучу. Ребята, выходим», – кричал один из собственников, размахивая автоматом и гранатой. Сотрудники ведомства решили не проверять, является ли оружие боевым или муляжом, и обратились в полицию. Зачинщик беспорядков задержан, сообщили в ККИ. Сотрудники ведомства приступили к демонтажу. Всего им предстоит снести более 900 строений, принадлежащих физическим лицам (КАС «Петроградец-4»).

Как писала «Фонтанка», договор аренды участка под гаражно-боксовую автостоянку был заключён с Приморской общественной организацией Всероссийского общества автомобилистов. Затем его расторгли. Таким образом, сейчас гаражи занимают территорию незаконно, утверждают чиновники.





На месте гаражей должен появиться завод по выпуску фасовочно-упаковочного оборудования. На прошлой неделе Смольный согласовал АО «Таурас-Феникс» проект планировки территории, а губернатор Петербурга Александр Беглов назвал проект «хорошим». Жители Приморского района ранее выступили против. Они недовольны близостью будущего производства к жилым домам.