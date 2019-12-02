Российский газ пошел в Китай по «Силе Сибири». Путин и Цзиньпин открыли газопровод

Владимир Путин и Си Цзиньпин торжественно запустили газопровод «Сила Сибири», который стал совместным проектом «Газпрома» и китайской корпорации CNPC.



«Проект газопровода между Россией и Китаем по восточному маршруту показывает углубление энергетического сотрудничества между двумя странами. Его северная часть (Хэйхэ-Чанлин) завершена и начинает работу в понедельник», – сообщает 2 декабря китайское информационное агентство Xinhua.









Открытие газопровода транслировалось в прямом эфире. Глава «Газпрома» Алексей Миллер попросил у президента России Владимира Путина «дать команду на открытие линейного крана», на что глава государства ответил «разрешаю». После чего началась подача газа в Поднебесную.





Китайский лидер Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул важность проекта для взаимодействия Пекина и Москвы.