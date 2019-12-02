Российский газ пошел в Китай по «Силе Сибири». Путин и Цзиньпин открыли газопровод
Владимир Путин и Си Цзиньпин торжественно запустили газопровод «Сила Сибири», который стал совместным проектом «Газпрома» и китайской корпорации CNPC.
«Проект газопровода между Россией и Китаем по восточному маршруту показывает углубление энергетического сотрудничества между двумя странами. Его северная часть (Хэйхэ-Чанлин) завершена и начинает работу в понедельник», – сообщает 2 декабря китайское информационное агентство Xinhua.
Открытие газопровода транслировалось в прямом эфире. Глава «Газпрома» Алексей Миллер попросил у президента России Владимира Путина «дать команду на открытие линейного крана», на что глава государства ответил «разрешаю». После чего началась подача газа в Поднебесную.
Китайский лидер Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул важность проекта для взаимодействия Пекина и Москвы.
Справка:
Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области. Стороны определили условия партнерства в межправительственном соглашении от 13 октября 2014 года. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года. Затем – в конце зимы – срок был сдвинут на 1 декабря 2019 года.