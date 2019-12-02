Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие следователей

Басманный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей и затягивание проверки в отношении полицейских, которые летом 2019 года задержали его по делу о наркотиках.

«Следствием представлено достаточно документов, доказывающих, что дело рассматривается своевременно», – 2 декабря приводит слова прокурора BBC. Суд так и не возбудил дело против правоохранителей, которые нашли в рюкзаке у Голунова запрещённые вещества. 11 ноября материалы проверки засекретил Следственный комитет. Рассмотрение дела откладывали несколько раз.

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин пожаловался на бездействие следователей ещё в конце октября, заявив, что дело с начала осени «перестало интересовать СК», а сейчас оно недоступно и признано тайным «от обложки до последней странички, без объяснения причин».

– Судья отказала только в ознакомлении с материалами, а вопрос о признании Голунова потерпевшим сегодня остался без внимания, – сказал журналистам 2 декабря после заседания суда адвокат.

По подозрению в продаже наркотиков журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Он утверждал, что вещества были подброшены из-за подготовки материала о похоронном бизнесе, где фигурируют имена сотрудников ФСБ. После протестных пикетов и выступлений по всему миру журналиста отпустили в связи с непричастностью. Работы лишились сотрудники московского Управления внутренних дел по Западному административному округу, глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. В МВД приняли решение создать подразделение, контролирующее сотрудников службы «наркотического» направления.



