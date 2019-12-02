В центре Петербурга горит квартира под крышей дома. Жильцов и детсад эвакуируют после хлопка

Огонь охватил верхний этаж здания в центре Петербурга 2 декабря. О пожаре на пересечении 8-й Советской улицы и Греческого проспекта «Фонтанке» рассказали очевидцы около полудня.

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По словам горожан, пожару предшествовал хлопок. Из окон здания повыбивало стёкла. Очевидцы говорят, что на первом этаже расположен детский сад, из которого эвакуировали 39 детей.

По информации пресс-службы МЧС Петербурга, возгорание произошло в шестом доме на 8-й Советской улице. Пламя охватило квартиру на предпоследнем этаже шестиэтажки. Эвакуирован один человек.



