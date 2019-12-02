Третий день эвакуаций. В Петербурге вновь «минируют» суды

В Петербурге уже третий день эвакуаций из судов. Днем 2 декабря на улицы вышли сотрудники и посетители трех районных судов.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, на выход пошли Выборгский, Невский и Приморский. Причиной стало знакомое письмо с требованием 120 биткоинов, якобы «украденных» предпринимателем Константином Малофеевым с криптобиржи.

Прервали свою работу сегодня Басманный и Лефортовский суды Москвы, сообщает агентство «Москва».

Также в СМИ есть информация о поступивших анонимках от минеров в ГУМ и ТЦ «Афимолл Сити».

Напомним, петербургские и московские суды эвакуировали 28 и 29 ноября.



