Происшествия
Третий день эвакуаций. В Петербурге вновь «минируют» суды
В Петербурге уже третий день эвакуаций из судов. Днем 2 декабря на улицы вышли сотрудники и посетители трех районных судов.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, на выход пошли Выборгский, Невский и Приморский. Причиной стало знакомое письмо с требованием 120 биткоинов, якобы «украденных» предпринимателем Константином Малофеевым с криптобиржи.
Прервали свою работу сегодня Басманный и Лефортовский суды Москвы, сообщает агентство «Москва».
Также в СМИ есть информация о поступивших анонимках от минеров в ГУМ и ТЦ «Афимолл Сити».
Напомним, петербургские и московские суды эвакуировали 28 и 29 ноября.
Справка:
120 биткоинов – это около 57 млн 360 тыс. рублей.
Ранее на сайте Русской службы BBC вышла публикация о крушении крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Журналисты ознакомились с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснили, имеют ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.