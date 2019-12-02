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02.12.2019 12:30
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Уборочные машины за сутки проехали 15 000 км по ЗСД

Как скоростные магистрали Санкт-Петербурга – КАД и ЗСД – убирали после первого зимнего снегопада, «Фонтанке» рассказали 2 декабря в пресс-службах управляющих дорогами компаний.

По данным эксплуатационной службы «Магистрали северной столицы», за 1 декабря и в ночь с 1 на 2 декабря выпало около 12 сантиметров снега. Каждая из 25 комбинированных дорожных машин (КДМ), работавших на ЗСД, за сутки проехала по 600-700 километров. Таким образом, общий пробег эксплуатационной техники составил более 15 тысяч километров.

После получения прогноза метеослужбы эксплуатационная техника была заблаговременно приведена в повышенную готовность. Перед началом интенсивных осадков, в соответствии с регламентом, дорогу обработали протовогололёдными материалами, чтобы не допустить образования снежного наката и ледяной корки. По мере выпадения осадков КДМ проводили плужную уборку снега, а затем повторную обработку проезжей части противогололедными материалами. Эти операции повторялись постоянно, вплоть до полного устранения последствий снегопадов. Серьезных ДТП на ЗСД в первые сутки зимы не зафиксировано, отмечают в пресс-службе МСС.

Для очистки КАД и федеральных дорог в Ленинградской области ФКУ Упрдор «Северо-Запад» за сутки задействовало 170 КДМ, 11 роторных снегоочистителей, 53 трактора, восемь погрузчиков, 33 единицы другой спецтехники. На обработку израсходовано 941 тонна соли и 1861 тонна песко-соляной смеси, сообщили в пресс-службе Упрдора.


«Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Ранее «Фонтанка» рассказывала, как убирают от снега Санкт-Петербург и региональные трассы Ленинградской области.

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