За оскорбление Дзюбы привлекли держателя «матюгальника». В отдел полиции увезли фаната «Спартака»

Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол.

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, накануне со стадиона на Крестовском острове увезли Валерия Бевза. Фанат красно-белых с рупором в руках солировал во время встречи «Зенита» и «Спартака». За организацию матерных выкриков он получил административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Спартаку» в 18-м туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака. Матчу предшествовали массовые задержания болельщиков обеих команд, фанаты получили протоколы за мелкое хулиганство и уличное пьянство.



