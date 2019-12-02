ЖК Nobelius от ГК «ПСК» аккредитован еще одним банком-партнером

ПСК

ЖК Nobelius аккредитован «Промсвязьбанком». Банк предлагает покупателям квартир в Nobelius различные ипотечные программы.

Базовая ставка по ипотеке одна из самых низких — от 8,15% для зарплатных клиентов и от 8,85% для остальных категорий. Первоначальный взнос – от 15%. Сумма кредита от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредитования от 3 до 25 лет.

Так же действует специальное предложение «Крупная сумма»: при размере кредита от 5 млн руб. до 30 млн рублей ставка составит от 7,99%. Первоначальный взнос – от 15%. Срок кредитования от 3 до 25 лет.

В категории семейной ипотеки действуют условия займов от 4,5%. Программа ипотечного кредитования действует для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок). Сумма кредита от 500 тыс рублей до 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Срок кредитовнаия от 3 до 25 лет.



Также «Промсвязьбанк» рефинансирует взятые ранее ипотечные кредиты.

Подробнее с условиями ипотечных программ кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru



Предложения «Промсвязьбанк» и других банков-партнёров ЖК Nobelius в совокупности формируют выбор из более чем 20 программ ипотечного кредитования. Перечень банков и условий представлен в разделе «Как купить». Подробней о каждой из них готовы рассказать наши менеджеры в формате персональной консультации в офисе продажпо адресу ул. Выборгская, 4. Они же помогут собрать пакет документов. Запись на консультацию по телефону (812) 640-38-38.



ЖК Nobelius возводится в исторической части Выборгского района. В жилом комплексе 86 квартир, включая варианты с террасами на двух верхних этажах. Интерьерные и экстерьерные решения вдохновлены и отражают архитектуру северного модерна. Центральным элементом холлов станут камины. Индивидуальность проекта отмечена экспертным сообществом: Nobelius обладатель премии «Премьера года» по версии Urban Awards в 2019 году.

ПAO «Промсвязьбанк»Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/