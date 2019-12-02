А если будут брать, увеличим коэффициенты. ЦБ РФ ужаснулся 40% закредитованного населения и решил увеличить надбавки к кредитам за риск

Глава Банка России рассказала в интервью телеканалу «Россия» о мерах, которые регулятор готов ввести для уменьшения доли закредитованного населения. Сейчас количество россиян, имеющих ипотеку и дополнительно другие кредиты, достигло более чем 40%.



«На наш взгляд, для того, чтобы рисков не возникло в будущем, а такого рода меры действуют именно с лагом, поэтому их надо принимать заранее, чтобы такого рода риски не возникали, (риски – ИФ) закредитованности чрезмерной людей не только необеспеченными кредитами, но, возможно, ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя (показателя долговой нагрузки, ПДН – ИФ) и в этой сфере», – цитирует Эльвиру Набиуллину Интерфакс.

В ЦБ не в первый раз заявляют о планах повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам при расчете достаточности капитала. Глава ЦБ объясняет это тем, что «когда банки сейчас выдают ипотечные кредиты, да, они считают предельную долговую нагрузку для людей, но там повышенные коэффициенты не работают».

С 1 октября 2019 года регулятор уже привязал показатель долговой нагрузки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. И теперь, чем выше долговая нагрузка заемщика, тем более жесткие коэффициенты применяются к таким активам.

При этом через месяц ЦБ РФ признал, что из-за введения такого рода коэффициентов обслуживание потребкредитов может ухудшиться, так как наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты. Глава Сбербанка Герман Греф назвал нововведение «болезненными мерами» для всех заемщиков.



