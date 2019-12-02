Историк Соколов ждет возвращения в Петербург и читает добрые, приключенческие книжки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, отправится обратно в Санкт-Петербург после психолого-психиатрической экспертизы в столице.

«После экспертизы Соколова переведут обратно в Петербург. Это может занять около месяца», – цитирует 2 декабря замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву РИА Новости.

По ее словам, сейчас историк ждет своего направления в центр имени Сербского. Свое время он коротает за чтением книг. «Читал Толстого и Дюма. Просил, чтобы Жюля Верна принесли, какие-нибудь приключенческие, добрые», – отметила Меркачева.

«Фонтанка» направила запрос замглавы Общественной наблюдательной комиссии по поводу содержания Соколова в столице.





В конце ноября историка доставили из петербургского следственного изолятора «Кресты» в столицу и поместили в психиатрическую больницу московского СИЗО «Бутырка».

Историк и бывший доцент СПбГУ сознался в том, что 7 ноября застрелил, а потом расчленил свою бывшую студентку и сожительницу Анастасию Ещенко. Он был арестован и не возражал против этой меры, но адвокат намерен решение обжаловать, заседание по апелляции состоится 5 декабря в Санкт-Петербургском городском суде.

«Фонтанка» нашла приговор Соколову 1982 года, тогда он был осуждён на два года условно за затопление судна, на котором он был капитаном. Одного члена команды так и не нашли. О том, как вёл себя в отношениях историк, «Фонтанке» рассказала его бывшая возлюбленная, которую он чуть не убил.