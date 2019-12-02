Месть водителя мусоровоза заставила «мастера парковки» на Комендантском зайти с тыла

В Приморском районе Петербурга водитель мусоровоза проучил водителя легковушки за парковку на контейнерной площадке. Как тот выходил из затруднительного положения, горожане сняли на видео.

Курьезная ситуация произошла в ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте, сообщили очевидцы в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В воскресенье, 1 декабря, водитель мусоровоза необычным способом наказал очередного «мастера парковки»: перегородивший подъезд к контейнерной площадке белый Hyundai он зажал между двух ПУХТО.

На фото видно, что автомобиля контейнеры не касаются, но пролезть между ними и машиной не представляется возможным.





Утром 2 декабря в группе появилось продолжение истории. На видео попало появление водителя «Хёндэ» и то, как он выкручивался из столь затруднительного положения. В машину ему пришлось пробираться «с тыла» – через багажник.