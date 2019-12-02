Доброе дело
Лидер группы Zorge Евгений Фёдоров и его семья стали гончарами ради благотворительности
Евгений Фёдоров – музыкант, автор песен, актёр и кинокомпозитор, лидер российских групп Tequilajazzz, Оркестр Optimystica, Zorge вместе с женой Асей и двумя детьми принял участие в благотворительном проекте гончарной студии «Лисий Остров».
Евгений сделал за гончарным кругом блюдо. В этом ему активно помогали члены его семьи. В дальнейшем это блюдо, как и другие керамические поделки известных петербуржцев, будет выставлено на аукцион. Все вырученные средства направят в Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд».
Напомним, что совсем недавно попробовал себя в роли гончара лидер панк-группы ПТВП Алексей Никонов. Он сделал тарелку и арт-объект.
Благотворительный проект студии «Лисий Остров» существует третий год. Ранее в мастерской побывали Александр Друзь, музыканты группы «АукцЫон», Настя Полева, Николай Копейкин, Кирилл Миллер и многие другие. Один раз проект приехал прямо в музыкальную студию Бориса Гребенщикова. Тогда музыкант под руководством керамиста «Лисьего Острова» Кристины Степановой создал блюдо в японской технике нерияги.
В итоге в студии собралась целая коллекцию керамических поделок, которая впоследствии была продана на благотворительном аукционе, а средства направили в фонд «Мой Мио», который оказывает помощь детям с редким генетическим заболеванием – миодистрофией Дюшенна.
Справка:
Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» основан в 2004 году.
Фонд реализует социальные и просветительские программы, направленные на решение проблем, связанных с миграционными процессами, повышение уровня толерантности в обществе и расширение межнационального диалога, активизацию и информационную поддержку пожилых людей, развитие гуманитарного и гражданского просвещения.
Фонд осуществляет и поддерживает проекты, направленные на повышение потенциала некоммерческих организаций, инициативных групп, волонтеров, деятельность которых способствует решению социальных проблем и гуманитарному просвещению.
Сотрудники Фонда разрабатывают информационные материалы для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и методические материалы для сотрудников организаций, оказывающих им помощь, проводят консультации, обучающие тренинги и семинары, привлекаются в качестве экспертов к разработке рекомендаций и целевых социальных программ.
Деятельность Фонда направлена на распространение успешного опыта, методик и подходов, эффективность которых подтверждена практической деятельностью, развитие конструктивного взаимодействия между некоммерческими организациями и государственными учреждениями.