Трамвай на Репина поехал в разных направлениях

Происшествие на площади Репина утром 2 декабря остановило движение трамваев и затруднило движение автомобильного транспорта.

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что тележки трамвая №3 поехали по разным путям, как будто под вагоном перевелась стрелка.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что на месте работает аварийная бригада (её прибытие затруднили утренние пробки), и причина инцидента будет ясна после завершения работ. Движение трамваев прервано с 10 часов. По площади проходят трамвайные маршруты №№ 3, 16 и 41.



