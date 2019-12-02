Heineken оставила Spar без пива. Компания приостановила поставки в сеть из-за долгов

Российское подразделение международного концерна Heineken остановило поставки ТД «Интерторг» (сети «Семья», Spar). Как сообщила компания 2 декабря, ретейлер задолжал ей «десятки миллионов рублей». В настоящий момент производитель готовит иск о взыскании задолженности.

«Согласно заявлениям собственника сети в прессе, финансовые трудности ретейлера не критичны для бизнеса, при этом «Интерторг» накопил существенный долг перед Heineken», – отмечает компания.

О проблемах «Интерторга» ранее подробно рассказывала «Фонтанка». Компания накопила почти на 2 млрд рублей долгов перед поставщиками, а ее контрагенты перестали отгружать товары. В итоге ретейлер вынужден закрывать магазины в регионах и существенно сокращать штат.

Совладелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев в интервью РБК заявлял, что с большинством поставщиков достигнуты мировые соглашения, а реальная сумма претензий составляет всего 100–120 млн рублей.



