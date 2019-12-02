И еще сотню. «Пассажиравтотрансу» понравилось покупать новые автобусы

ГУП «Пассажиравтотранс» в мае 2020 года планирует пополнить свой парк подвижного состава сотней односекционных автобусов. Информация о проведении закупки на 1,67 млрд рублей 2 декабря появилась на сайте госзакупок.

Автобусы будут иметь низкий пол и высокий экологический класс двигателя, а салоны – оснащены зарядным устройствами для телефонов. На любом валидаторе можно будет оплатить проезд банковской картой. Транспорт планируют закупить с использованием механизма лизинга. Ожидается, что вся партия будет поставлена в период с 1 по 31 мая.

Неделей раньше ГУП объявило аукцион на закупку 100 двухсекционных автобусов, при максимальной цене контракта в 2,3 млрд рублей. Одна из интриг, которая повисла над поставкой транспорта, – цвет новой техники. Он в закупочной документации пока не указан, этот вопрос будет решаться уже после процедуры торгов.

Напомним, что в начале ноября Смольный совместно с ФК «Зенит» выпустил ярко-голубые автобусы на маршруты №1 и №3. Власти объявили, что, по итогам опроса, который проводился на сайте ГКУ «Организатор перевозок», граждане изъявили желание видеть на улицах города общественный транспорт, раскрашенный в клубные цвета.

Сейчас ГКУ «Организатор перевозок» проводит второй опрос, в ходе которого выясняет, нравится ли горожанам выбранный цвет. В нем приняли участие 1528 человек, из которых 863 поддержали зенитовскую лазурь, 633 человека высказались против, и еще 32 — не смогли определиться между этими вариантами.



