Соляные проценты. Комблаг рассказал, что высыпает на дороги Петербурга

Дорожные службы в Петербурге местами применяют песко-соляную смесь с содержанием соли не менее 30%. В прошлые зимы отказывались сыпать больше 10%.

Как рассказали в комблаге 2 декабря, смесь с повышенным содержанием соли использовали, учитывая высокую влажность воздуха и для «предотвращения превращения снега в ледяной накат на проезжей части». Ранее читатели «Фонтанки» предположили, что на дороги высыпали реагенты и именно с этим связано образование снежной каши и талых озер вдоль тротуаров.

В Петербурге за прошедшие сутки выпало 11-13 сантиметров снега. Днём 2 декабря чистить город будут более 740 единиц техники и более 1100 дворников.





Напомним, на прошлой неделе комблаг заявил, что готов в сложных условиях применять песко-соляную смесь с концентрацией соли до 50%,а также реагенты в чистом виде. До этого несколько зим Смольный проводил курс на отказ от реагентов и применение соли только в 10-процентных смесях.