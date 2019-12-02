РЖД планируют обеспечить сотовой связью все железнодорожные направления. Петербургское – одно из первых на очереди

РЖД планируют покрыть сотовой связью и Интернетом всю сеть железных дорог. Направление Москва – Петербург – одно из самых перспективных и коммерчески выгодных.

Как 2 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на слова директора РЖД по вопросам IT Евгения Чаркина, специалисты уже начали переговоры о разработке программы по обеспечению связи с Министерством цифрового развития. Среди направлений, которые наиболее интересны мобильным операторам, также значатся Москва – Адлер и Москва – Нижний Новгород.

По словам Чаркина, сейчас компания не сможет сама решить вопрос с отсутствием сотовой связи в поездах, а потому ждёт разработки «каких-то инструментов, в том числе со стороны государства».

«У нас есть проблемы в стране, потому что степень покрытия железной дороги неоднородна, и сложно клиенту объяснить, что это не мы, это оператор, сигнал, не мы предоставляем, а оператор, базовые станции которого стоят на сети», – заявил эксперт. Точные сроки того, когда в стране удастся расширить покрытие и «создать дополнительные мощности», представитель РЖД не обозначил, подчеркнув, что инструменты поддержки только разрабатываются.



