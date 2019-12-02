«Фольксваген» подбил встречный «Рено» под Гатчиной и отправил в больницу двоих детей

Три человека пострадали в столкновении двух машин в Гатчинском районе Ленинградской области утром 2 декабря. Среди пострадавших – двое детей, один из которых получил тяжелые травмы.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 8:20 на 43-м километре автодороги Гатчина – Кипень – Осьмино. По предварительной информации, автомобиль Volkswagen занесло, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault.

В результате ДТП пострадали 28-летняя женщина, управлявшая «Рено», и два ее несовершеннолетних пассажира. Автомобилистка и 16-летняя девочка были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, а 13-летний мальчик – в тяжёлом.



