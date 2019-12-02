Китай вводит «жесткие контрмеры» против США из-за Гонконга. Под санкциями НКО и армия, судам американцев запрещено подходить к нему
Пекин санкциями отреагировал на так называемые «законы в Гонконге», направленные на поддержку Америкой специального административного района Китая.
«Китайское правительство наложило санкции на неправительственную организацию Human Rights Watch со штаб-квартирой в США за поддержку «экстремистской и насильственной деятельности» в Гонконге», – цитирует 2 декабря заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин агентство Reuters.
По ее словам, МИД также приостановил рассмотрение запросов США на заход американских кораблей в Гонконг. Пекин обещал «жесткие контрмеры» и раньше, в случае, если Америка продолжит поддерживать протестующих.
Ранее президент США Дональд Трамп, который утверждал, что именно он остановил наступление китайской армии на Гонконг, подписал два закона – «О защите прав человека и демократии в Гонконге» и о запрете на поставки полицейского оружия и экипировки в мятежный район Поднебесной.
Справка:
Протесты и столкновения с полицией продолжаются в особом административном округе КНР около полугода. Поводом стал законопроект об экстрадиции на материк подозреваемых в совершении преступлений. Инициатива была воспринята как покушение на уникальные для Китая особенности и свободы Гонконга. После многодневных акций гражданского неповиновения, которые несколько раз собирали на улицах Гонконга сотни тысяч человек, власти отказались от рассмотрения законопроекта. Тем не менее протесты продолжились. Демонстранты теперь требуют прямых выборов руководства территории.