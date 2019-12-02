Китай вводит «жесткие контрмеры» против США из-за Гонконга. Под санкциями НКО и армия, судам американцев запрещено подходить к нему

Пекин санкциями отреагировал на так называемые «законы в Гонконге», направленные на поддержку Америкой специального административного района Китая.



«Китайское правительство наложило санкции на неправительственную организацию Human Rights Watch со штаб-квартирой в США за поддержку «экстремистской и насильственной деятельности» в Гонконге», – цитирует 2 декабря заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин агентство Reuters.









По ее словам, МИД также приостановил рассмотрение запросов США на заход американских кораблей в Гонконг. Пекин обещал «жесткие контрмеры» и раньше, в случае, если Америка продолжит поддерживать протестующих.

Ранее президент США Дональд Трамп, который утверждал, что именно он остановил наступление китайской армии на Гонконг, подписал два закона – «О защите прав человека и демократии в Гонконге» и о запрете на поставки полицейского оружия и экипировки в мятежный район Поднебесной.



