Смольный: В Петербурге за сутки выпало 11-13 см снега, машины и дворники двигают и вывозят снежные валы

В Петербурге за прошедшие сутки выпало 11-13 сантиметров снега. Хотя горожане не всегда замечают работу уборочных служб, она не прекращается. Днём 2 декабря чистить город будут более 740 единиц техники и более 1100 дворников, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по благоустройству.

Основные задачи на сегодня – подметание проезжей части, осевых полос и тротуаров, велодорожек; раздвижка валов у пешеходных переходов и остановок; вывоз уже сформированных валов на снегоприемные пункты. За предыдущие сутки на снегоплавильные пункты Водоканала было вывезено более 1500 кубометров снега. В воскресенье, 1 декабря, на дорогах работало более 670 машин (а ночью – 789) и более тысячи дворников.

Региональные дороги Ленобласти круглосуточно убирают 300 единиц техники. За первый день сильного снегопада дорожные службы очистили от снега и наледи 8 тысяч километров покрытия и обочин трасс, притом что общая протяженность магистралей составляет чуть более 9 тысяч километров, сообщает «Фонтанке» пресс-служба дорожного комитета Ленобласти. Дорожники уже использовали 71 тонну чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси. Чтобы на асфальте не образовывался гололед, используются солевые растворы – они максимально быстро растапливают снег, обеспечивая стабильное сцепление шин с дорогой.





Дорожная обстановка в городе и области непростая: утром 2 декабря, напомним, пробки в Петербурге достигли 7 баллов, что на один балл выше обычного.