Полиция села в засаду, чтобы поймать угонщиков экскаватора в Ленобласти. Не обошлось без стрельбы

Подозреваемых в краже экскаватора-погрузчика поймали с поличным в Ленобласти. Угонщиков схватили, когда они перевозили спецтехнику. Не обошлось без стрельбы.

Как сообщает 2 декабря ГУ МВД РФ по городу и области, механик строительной компании обратился в полицию 29 ноября. Он заявил, что с охраняемой стройплощадки на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц похитили желтый экскаватор. Неизвестный обманул работников стоянки, сказал, что транспорт ему нужен, чтобы подравнять дорогу.

Оперативники отследили путь гастролера по камерам. Преступник доехал до Комендантского проспекта, загрузил машину на эвакуатор и полетел с добычей на ЗСД в Тосненский район. Сотрудники правоохранительных органов вслед за ним доехали до поселка Никольское, где нашли похищенный грузовик и сели в засаде. Вечером 1 декабря на стоянку подъехал эвакуатор, куда двое мужчин загрузили новый экскаватор. Их решили задержать.





34-летний подозреваемый оказал сопротивление и пытался бежать. Оперативник выстрелил сначала в воздух, преступник не остановился. Тогда полицейский ранил мужчину в ногу. Раненого увезла скорая. Его 54-летнего напарника отвезли в отдел.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, 27 ноября полиция задержала безработного угонщика. Он разъезжал на эвакуаторе и «очищал» улицы от старых автомобилей. Полиция активизировала борьбу с угонщиками после смены руководства уголовного розыска в регионе. Без рейдов по авторазборкам не обходится ни одна рабочая неделя.