Министр энергетики США, критиковавший Трампа за нелюбовь к Украине, ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри, критиковавший Трампа за нелюбовь к Украине, ушел в отставку. Об этом он сообщил в Tiwtter.

«Сегодня я прощаюсь с Министерством энергетики (США). Для меня было честью и привилегией всей жизни работать в качестве министра в администрации президента США Дональда Трампа», — написал он.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf

