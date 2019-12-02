Министр энергетики США, критиковавший Трампа за нелюбовь к Украине, ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри, критиковавший Трампа за нелюбовь к Украине, ушел в отставку. Об этом он сообщил в Tiwtter.

«Сегодня я прощаюсь с Министерством энергетики (США). Для меня было честью и привилегией всей жизни работать в качестве министра в администрации президента США Дональда Трампа», — написал он.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf — Rick Perry (@SecretaryPerry) 2. Dezember 2019





Перри проинформировал Трампа о решении уйти в отставку ещё в октябре. А в начале ноября крайне резко описал отношение Трампа к Украине. Президент США Дональд Трамп с первых дней пребывания на этом посту испытывал по отношению к Украине «неукротимую ненависть», заявил Перри изданию The Washington Post. Глава Минэнерго США заверил президента в том, что новый украинский лидер отличается от других. Однако Трамп в ответ на это заявил, что власти Украины — «ужасные, коррумпированные люди».

Позднее Трамп подтвердил эту информацию, уточнив, что Перри будет возглавлять Минэнерго США до конца года. На должность его преемника президент США предложил кандидатуру замминистра Дэна Бруйетта, о чем он писал в Tiwtter.

Напомним, "украинский вопрос" стал ключевым в выборной кампании президента США, которая завершится 3 ноября следующего года. Демократы пытаются обвинить Дональда Трампа, решившего переизбираться на второй срок, в давлении на нового президента Украины Владимира Зеленского с целью получения компромата на экс-вице-президента США Джо Байдена, сын которого причастен к проектам нефтедобычи на Украине. Демократическая партия США инициировала в нижней палате парламента страны процедуру импичмента Трампа в связи с этим вопросом.