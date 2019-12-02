С количеством этажей вырастает и тариф. Минприроды хочет дифференцировать нормативы накопления мусора

Ведомство собирается законодательно разобраться с ситуацией в регионах, где власти устанавливают единый норматив накопления отходов для жильцов многоквартирных домов или, например, владельцев частных домов.

Так, по данным «Коммерсанта», министерство подготовило и разместило для общественного обсуждения постановление правительства об обязательной дифференциации нормативов накопления отходов.

«Так, лимит должен быть разным в зависимости от муниципальных образований и зон региональных операторов, категории потребителей (физических и юридических лиц) и категорий объектов. Регионы должны это сделать до 1 января 2021 года», – сообщает издание.

На данный момент в разных регионах нормативы различаются в сотни раз: к примеру, для продуктовых магазинов в различных регионах расходятся в 248 раз, для продовольственных рынков — в 175 раз, для клубов и кинотеатров — в 171 раз.



