На свежем снегу водители осторожничают, но кого-то всё же уносит – в кювет или в соседа

Несмотря на то, что загруженность дорог Петербурга утром 2 декабря превысила обычный показатель и достигла 7 баллов, сообщений о ДТП от очевидцев не очень много. Видимо, водители ездят аккуратно и медленно.

Среди аварий – характерные для зимы съезды с дороги и заносы. На Ленинградском шоссе в районе Юкки «Рено» улетел в кювет, а «Ниссан Кашкай» остался на обочине, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На Рыбинской улице легковую машину унесло в фуру, пишут там же. Ещё одну фуру, напомним, выкинуло в кювет на Таллинском шоссе.





Сбоев в работе автобусов ГУП «Пассажиравтотранс» и троллейбусов и трамваев ГУП «Горэлектротранс» сегодня не зафиксировано, сообщили «Фонтанке» в пресс-службах предприятий.

В топ-5 утренних пробок вошли:

9:46, внешняя сторона КАД, 10,4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

8:30, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, 9,1 км, от Центральной улицы до Заневского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

9:28, Пулковское шоссе, 5,5 км, от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до КАД. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

9:01, Светлановский проспект, 5 км, от Учительской улицы до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

8:54, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, 4,9 км, от КАД до Светлановского проспекта. Пробка продержалась 40 минут.

Самыми загруженными магистралями утром стали проспект Славы – Народная улица к Московскому (8 баллов), Гражданский проспект в центр (8 баллов), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (8 баллов). Необычно плотный трафик был отмечен на Гражданском проспекте из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного), Ленинском проспекте к Маршала Жукова (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).