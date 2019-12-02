В краже 18 машин с авторынка на Оптиков подозревают оценщиков

Полиция выяснила, кто увез и продал 18 автомобилей из автосалона в Приморском районе Петербурга. Предприимчивые дельцы задержаны, они оказались не чужими автобизнесу, сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти 2 декабря.

Напомним, нехватку транспорта на стоянке автосалона на улице Оптиков, 3, заметил при инвентаризации 46-летний сотрудник. 29 ноября об исчезновении машин он сообщил в полицию. Накануне же, по данным «Фонтанки», написали явку с повинной 35-летние оценщики. Транспорт они вывозили в течение недели, затем продавали по поддельным договорам. Исчезли десять «Фольксвагенов», по две «Шкоды» и «Шевроле», а также «Хёндэ Солярис», «Тойота», «Форд» и «Вольво». Ущерб в автоцентре оценили в 15,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На Оптиков, 3, находятся автосалоны «Неон-Авто» и «Фольксваген». В полицию обратился их общий представитель.



