Победителей викторины «Что вы знаете об Арктике» ждут на арктической вечеринке

Пять победителей нашей викторины «Что вы знаете об Арктике» отправятся на арктическую научную вечеринку проекта Science Slam.

Ответы на вопросы викторины принимались с 18 по 30 ноября 2019 года включительно (до 23.00 по московскому времени). Из 15 107 участников 516 читателей дали правильные ответы на все вопросы. По итогам жеребьевки подарочные промо-коды для получения билетов на эксклюзивную арктическую вечеринку достались петербуржцам Веронике Комовой, Алексею Чупину, Андрею Макарчеву, Сергею Сысоеву и Марите Евлоевой.

Напомним, что арктический Science Slam, организованный «Газпром нефтью» и медиакомпанией «Бумага», состоится 12 декабря 2019 года в креативном пространстве KOD. Перед гостями выступят пять молодых ученых, которые интересно и остроумно расскажут об Арктике, самом загадочном регионе нашей планеты.

А теперь — правильные ответы на вопросы:

1. Пингвины живут в Антарктике, поэтому арктические белые медведи им не угрожают.

фото: unsplash.com

2. В 1977 году ледокол «Арктика» стал первым надводным судном, которое побывало на Северном полюсе. Из этой экспедиции полярники привезли белого медвежонка для Ленинградского зоопарка.

3. Новейший ледокол «Андрей Вилькицкий» является самым маневренным в своем классе и способен развернуться на 360 градусов за минуту.

Ледокол «Газпром нефти» во время перехода по Северному морскому пути

4. В фильме «И целого мира мало» можно увидеть комплекс советских нефтяных платформ «Нефтяные камни», которые записаны в Книге рекордов Гиннеса как старейшая морская нефтяная платформа. Добывать нефть здесь начали в 1951 году.

5. Масса нефтяной платформы «Приразломная» — 500 тыс. тонн, что сопоставимо с весом 1000 самолетов Airbus А380.

В 2019 году единственной на российской арктическом шельфе нефтяной платформе «Приразломная» исполнилось 5 лет. За это время с ее помощью добыто 12 млн тонн нефти.

6. Самое северное материковое месторождение нефти — Восточно-Мессояхское, сокращенно — Мессояха. Первая нефть здесь была получена в 2012 году.

7. Нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» находится в акватории Обской губы, которая разделяет два полуострова Ямал и Гыдан.

8. В 1874 году ученые открыли принцип выработки салициловой кислоты из продукта переработки нефти — фенола, и с тех пор ацетилсалициловая кислота (или аспирин) стала одним из самых популярных в мире лекарственных средств. Кроме того, из салициловой кислоты производят антисептик фенилсалицилат, применяемый для лечения колитов и других желудочно-кишечных заболеваний, и пара-аминосалициловую кислоту, используемую в составе противотуберкулезных препаратов.

9. Без нефти не было бы и одежды из полиэстера, акрила, нейлона, экокожи и других искусственных материалов.

10. Нарвал изображен на второй фотографии. Это уникальное млекопитающее, занесенное в Красную книгу России. «Бивень» самцов нарвала — на самом деле верхний зуб, просто очень большой, до трех метров в длину. Он растет из левой стороны челюсти и закручен в спираль, причем всегда против часовой стрелки. На правой стороне челюсти находится еще один верхний зуб, тоже направленный вперед, но небольшой и скрытый в мягких тканях десен. В редких случаях он может вырасти во второй бивень.

Фотографии нарвалов в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, сделанные участниками первой экспедиции проекта «Нарвал. Легенда Арктики»

«Фонтанка» благодарит своих читателей за участие в викторине!

Материал подготовлен специально для ПАО «Газпром нефть» (в тексте использованы изображения из фотобанка компании).