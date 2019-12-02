Foreign Policy выяснила, зачем Горбачев снялся в рекламе Pizza Hut

Биограф бывшего президента СССР Михаила Горбачева Уильям Таубман рассказал о том, зачем политик снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut. Статью издания 2 декабря пересказывает РИА Новости.

В статье Foreign Policy рассказана история создания рекламного ролика. После поражения Горбачева на президентских выборах 1996 года у него не было средств на содержание фонда. Авторы выяснили, что гонорары от лекций не позволяли политику покрыть расходы на существование учреждения, а размер повышенной президентской пенсии после гиперинфляции сократился с четырех тысяч рублей (в ценах 1991 год) до примерно двух долларов ежемесячно (1994).

«Американская сеть, вышедшая на рынок в 1990 году, заказала у рекламщиков масштабную кампанию, чтобы вытеснить конкурентов с российского рынка. Ее лицом выбрали Горбачева. Бывший лидер СССР долго колебался, однако в итоге согласился сниматься на своих условиях. Политик оставил за собой право утверждения окончательного сценария ролика и наотрез отказался есть в кадре пиццу. "Как бывший лидер я просто не могу на это пойти"», — приводит издание слова Горбачева в пересказе одного из директоров Pizza Hut.

В итоге в рекламе вместе с Горбачевым снялась его внучка Анастасия. Размер гонорара бывшего советского президента не раскрывался. По подсчетам автора статьи, политик заработал около миллиона долларов в пересчете на цены 2019 года.



