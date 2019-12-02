В Пушкине ищут местных Ромео и Джульетту. Они пропали глубокой ночью

Двух студентов Российского колледжа традиционной культуры разыскивает полиция Пушкинского района Петербурга. Молодой человек с подругой исчезли ночью первого декабря.

Как стало известно «Фонтанке», 16-летний житель Пушкина ушёл из дома одновременно с 18-летней девушкой — это произошло в три часа ночи первого декабря. Они учатся в одном колледже и, предположительно, в последнее время показывали не лучшие результаты, из-за чего ссорились с родителями. Конфликт толкнул студентов на побег. Они живут в разных концах города: на Главной и Берёзовой улицах, между которыми – около часа ходьбы. Где именно встретились беглецы, родители и полицейские не знают, известно лишь, что с собой они взяли документы и сумку с запасной одеждой – толстовками и кроссовками.

Раньше подростки не сбегали никогда. По словам родных, их можно узнать по нескольким ярким аксессуарам: Джульетта ушла с полосатым жёлто-фиолетовым рюкзаком за спиной, который сочетается с жёлтыми полосами на зелёных штанах Ромео.



