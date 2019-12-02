Жительницу Дачного пырнули ножом на улице. «Привет» передали за намерение выписать из хрущевки

«Привет» передали петербурженке поздним вечером в Дачном: ее пырнули ножом, назвав знакомую фамилию.

По данным «Фонтанки», около полуночи 1 декабря в 26 горбольницу привезли 31-летнюю местную жительницу. Медики диагностировали у нее проникающее ранение грудной клетки слева. Как рассказала пострадавшая, неизвестный настиг ее на улице, когда она шла домой. Назвав имя, передал привет и вонзил нож со стороны спины.

В качестве автора послания раненая видит человека, которого она собирается выписать из квартиры на улице Подводника Кузьмина, 9. В хрущевке, которой владеет молодая женщина, из мужчин прописаны муж и бывший супруг ее матери.

Лицо же нападавшего пострадавшей незнакомо. Полиция Кировского района разыскивает славянина лет 35 с прической-«ежиком».



