«Опять не готовы». Петербуржцы констатируют, что снег снова не убирают

Первое зимнее утро понедельника началось с жалоб жителей на неубранный снег. 2 декабря горожане снова вспоминают о «лопате Беглова» и прошлогодних проблемах.

В письмах в редакцию «Фонтанки» авторы пишут, что снег не убирают у метро «Академическая», «Политехническая», на Лесном проспекте, много жалоб по Центральному и Приморскому районам.

В социальных сетях тоже можно насчитать десятки гневных комментариев:





«Не почищено совершенно ничего!», «Утро 2 декабря. Где уборка снега? Опять не готовы… под суд!» – сетуют жители.

«Так ведь зима всегда наступает внезапно. Кто ж ее ждал второго декабря!» – иронизируют петербуржцы.

Метро Академическая Фото: Читатель «Фонтанки».

Жители переживают, что город снова вернулся к прежним традициям уборки снега. По их мнению, появившаяся в изобилии соль только ухудшает состояние тротуаров.

«В результате на дорогах слякоть, брюки забрызганы и на обуви белые разводы. Вот Детский переулок не посыпали солью. И там вид совсем другой», – сравнили читатели «Фонтанки».

Горожане успели заметить и «танцующий трактор». «Уборочная техника работает во всю мощь», – пишет участник сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Фонтанка» уже объясняла, что это не лень и хитрость коммунальщиков, а необходимый технический ритуал – таким образом водители «разрабатывают гидравлику». Дело в том, что на современной технике большинство приводов работают на гидравлическом масле, а оно, как и всякая жидкость, имеет тенденцию застывать и сгущаться. При густом масле растёт нагрузка, износ двигателя и расход топлива.