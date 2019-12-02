Иностранные компании столкнулись с проблемой при оплате «налога на Google»

РБК 2 декабря пишет о том, что ряд компаний при заполнении документов в системе SWIFT не смогли в итоге провести оплату, получив от банков отказ.

Как сообщает издание, компании утверждают, что делают всё по инструкции, но в банках отклоняют платежи из-за неверно заполненных реквизитов. Дело якобы в технической недоработке: при уплате налога с зарубежного счета иностранные компании заполняют стандартные формы платежных поручений по системе SWIFT, в полях которой не предусмотрено такое количество цифр, как в России — по 20 цифр в корреспондентских счетах и кодах бюджетной классификации.

«Налога на Google», который был принят в 2016 году, предусматривает обязанность иностранных продавцов цифровых услуг платить в России НДС. С этого года иностранные организации обязаны оплачивать этот налог напрямую, а не через российских налоговых агентов.

Налог взимается с любых электронных услуг, продаваемых через Интернет: реклама, продажа игр, приложений, хостинга сайтов, музыки, фильмов и другого контента.



