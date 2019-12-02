Навигация в Петербурге уже закончилась, но мосты еще разводят

Несколько технологических разводок мостов планирует провести «Мостотрест» в ближайшие полторы недели. Так что поездки ночью могут закончиться «романтикой» стояния у переправы.

Как сообщает 2 декабря пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в декабре предприятию для проверки конструкций и оборудования разводных мостов нужно провести ряд «тренировочных» разводок.

Так, Володарский мост будут разводить дважды 3 и 6 декабря: с 02:00 до 05:45.

Дважды раскроет пролеты Троицкий мост: 4 и 11 декабря с 01:20 до 04:50.





Движение по Благовещенскому мосту будет перекрыто 5 и 10 декабря с 01:25 до 05:00.

Тучков мост разведут 5 декабря с 02:00 до 04:55.

В управлении предупреждают, что разводка и наводка мостов могут быть осуществлены в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Напомним, навигация на Неве официально закрыта 30 ноября. На две недели раньше, 15 ноября, она завершилась на рукавах Невы. Что, правда, не остановило некоторых судовладельцев, которые продолжили катать туристов по рекам и каналам.