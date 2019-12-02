Расплата за интим. В Петербурге голая Эльвира вонзила нож в пенсионера ФСИН

Остроту отношений за деньги прочувствовал на себе житель Красногвардейского района Петербурга. Приглашённая на свидание леди отличилась невоспитанностью. Когда на ней не оказалось одежды, в руках появился нож.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 2 декабря, накануне около половины третьего ночи полицию вызвали к 37 дому на шоссе Революции. Оперативники застали в квартире голую даму и поверженного ножом мужчину. 54-летнего пенсионера ФСИН госпитализировали с резаной раной в области левого плеча.

Познакомилась парочка в этот же вечер. Кавалер воспылал страстью к 46-летней Эльвире, известной в мире платных интимных услуг. За незаконное занятие проституцией её в последний раз привлекали 20 ноября.

Знакомство закрепили алкоголем. От любви до ненависти оказался один шаг, его Эльвире оказалось достаточно, чтобы дотянуться до ножа. В отношении разбушевавшейся путаны составили административный протокол о мелком хулиганстве.



