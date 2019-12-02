«Коммерсант»: Переводы денег в Таджикистан с 3 декабря могут остановиться

Новая политика Национального банка Таджикистана может привести к остановке движения денежных масс между странами. Об этом 2 декабря пишет «Коммерсант».

Дальнейшая работа систем переводов без открытия счета в Таджикистане в связи с переходом страны на новую систему расчетов через Национальный банк невозможна:



«Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около 2,5 миллиарда долларов в год, подключение не завершил».







Всю неделю участники рынка денежных переводов и ЦБ РФ пытались найти пути подхода к руководству Национального банка Таджикистана. Выяснилось, что на системы денежных переводов без открытия счета в Таджикистане приходится более 90% всех переводов из России, при этом до сих пор никто из них не подключился к новой системе НБТ.

При этом 26 ноября НБТ разослал операторам платежных систем письмо, в котором указал, что согласно



